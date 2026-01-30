¡Desfile del triunfo rojo! caravana recorrió diversos barrios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de haber ganado la serie final 4-1 ante los Toros del Este para así retener su corona de campeón en la pelota invernal, ayer, el conjunto escarlata realizó su “desfile del triunfo” que partió desde el Estadio Quisqueya y recorrió varios sectores del Distrito Nacional.

Con un recorrido por varias de las principales calles y avenidas de la capital dominicana, los Leones del Escogido celebraron su corona número 18 junto a miles de fanáticos que se sumaron en el trayecto a la caravana del triunfo escarlata. El desfile partió desde el estadio Quisqueya a las 3:00 de la tarde por la avenida Tiradentes hacia la John F. Kennedy alcanzando el extremo este de la ciudad y atravesando las calles Josefa Brea, y las avenidas México y Máximo Gómez.

Ya hacia el sur de la ciudad, el recorrido se dirigió hacia el malecón de la ciudad, alcanzando la avenida Abraham Lincoln hasta llegar nuevamente la John F. Kennedy con destino hacia el Quisqueya, donde concluyó pasadas las 7:00 de la noche.

A medida que avanzaba el séquito se fueron sumando motores y carros con fanáticos que ondeaban sus banderas rojas por las calles capitaleñas.

Damas disfrutaron el desfile con banderas en manos.

En el recorrido estuvieron el dirigente Ramón Santiago, el gerente Carlos Peña, los jugadores Sócrates Brito, Franchy Cordero, Héctor Rodríguez, Yamaico Navarro, José Marmolejos, Jimmy Paredes, entre muchos otros que fueron pieza clave para obtener la corona 18 para los Leones.

Además, el presidente del Escogido, Eduardo Najri, el vicepresidente ejecutivo y tesorero, Fernando Armenteros y el director José Miguel Bonetti Du Breil. Fue un momento de mucha alegría.