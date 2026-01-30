Hoy en la historia. Muere Mahatma Gandhi

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1948

Muere Mahatma Gandhi

La India. Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, fue un abogado, pensador y líder del nacionalismo indio. Es la personalidad indígena más relevante de la historia india contemporánea.

Nació en Porbandar, Raj británico, el 2 de octubre de 1869. Estuvo al frente del movimiento nacionalista indio. Rechazaba la lucha armada y predicaba la no violencia. Se inclinó a favor de la derecha del partido del Congreso. Fue asesinado en Nueva Delhi, Unión de la India, el 30 de enero de 1948.

Tal día como hoy

1500

En Brasil, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo que avista la desembocadura del río Amazonas.

1648

Alemania. En Münster se firma la Paz de Westfalia, finalizando la guerra de los Treinta Años entre Países Bajos y España y a su vez la guerra de los Ochenta Años entre los mismos países.

1649

En Londres es decapitado el rey Carlos I de Inglaterra.

1882

Estados Unidos. Nace Franklin D. Roosevelt, presidente estadounidense.

1900

Èn Sudáfrica, las fuerzas británicas solicitan refuerzos a Inglaterra en su guerra contra los bóer.

1911

En Bogotá se funda el diario “El Tiempo”.