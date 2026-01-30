Gobierno entregará 300 becas universitarias

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El gobierno se comprometió ayer, mediante un acuerdo con la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), al financiamiento de 300 becas académicas para los niveles técnico superior, licenciaturas y maestrías, a fin de contribuir al desarrollo de la región Enriquillo y del sur profundo.

El convenio fue rubricado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el rector del centro de estudios, padre Marco Antonio Pérez Pérez. Durante el acto, efectuado en el Palacio Nacional, Bautista resaltó la importancia de brindar apoyo económico a los jóvenes de esta zona para que puedan acceder a la educación superior.

En tanto, el padre Marco Antonio Pérez Pérez afirmó que la calidad de la enseñanza, el acompañamiento estudiantil y la evaluación continua del desempeño de los beneficiarios están garantizados, lo que consolida una alianza basada en la corresponsabilidad institucional.

Este acuerdo busca promover políticas públicas inclusivas que fortalezcan las capacidades locales, impulsen la movilidad social y contribuyan al desarrollo sostenible de la región Enriquillo y del sur profundo.

Como parte del convenio, además del financiamiento, el Ministerio Administrativo de la Presidencia participará activamente en la gobernanza, supervisión y seguimiento del programa de becas, a través de equipos técnicos y mecanismos de evaluación que garantizarán el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

De acuerdo a lo explicado, esta inversión se realiza bajo criterios de transparencia, equidad y eficiencia. Esta iniciativa forma parte de las metas priorizadas del gobierno.