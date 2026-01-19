Dominicano Jorge Mateo y los Bravos de Atlanta pactan contrato por un año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El agente libre Jorge Mateo y los Bravos de Atlanta acordaron el lunes un contrato de un año por un millón de dólares.

Mateo juega en los jardines y el cuadro, y los Bravos anunciaron el acuerdo un día después de que el equipo informara que se espera que el campocorto Ha-Seong Kim se pierda de cuatro a cinco meses tras una cirugía para reparar un tendón desgarrado en el dedo medio derecho.

El jugador de 30 años bateó para .177 con un jonrón de una carrera y tres carreras impulsadas en 83 apariciones al plato en 42 juegos el año pasado, en su quinta temporada con los Orioles de Baltimore. No jugó para los Orioles entre el 6 de junio y el 5 de septiembre debido a una inflamación en el codo izquierdo.

Veterano de seis años en las Grandes Ligas, Mateo tiene un promedio de bateo de .221 con 30 jonrones y 121 carreras impulsadas para San Diego (2020-21) y Baltimore.

Tenía un salario de 3.55 millones de dólares el año pasado, y los Orioles rechazaron una opción de 5.5 millones de dólares.