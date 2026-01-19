Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Accidente en Córdoba: 13 pacientes permanecen en UCI, confirma Junta de Andalucía


De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

Madrid/Andalucía, 19 ene (EFE TV).- Se elevan a 39 los fallecidos en el accidente de tren del domingo en España. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga ayer a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado. Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que han salido despedidos. Edición y locución: Clara González. VÍDEO CON IMÁGENES DE TERCEROS. CONSULTAR RESTRICCIONES EN REDES.

El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, de las cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes (21:00 GMT) seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró esta noche que no se teme por la vida de ninguna de las personas que permanecen hospitalizadas.

