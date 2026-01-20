¿Tráfico de órganos en RD? "Hay que tener cuidado con despertar falsas alarmas", dice Faride Raful

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Con las noticias falsas que buscan alarmar a la población sobre una ola de secuestros de niños, emerge, además, otra especulación en República Dominicana: la existencia de redes que trafican órganos del cuerpo humano.

Ante esas afirmaciones, que se expanden con mayor facilidad en redes sociales, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llamó a la población, especialmente a comunicadores, a no propagar hechos falsos y tener mayor cuidado para tratar e informar sobre ciertos temas.

Durante la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se realiza cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional, Raful desmintió que en el país existan estructuras que se dediquen a ese negocio.

"Cuando uno habla de tráfico de órganos en República Dominicana, tiene que saber todas las implicaciones que tiene eso, y aquí no tenemos que, realmente constatado que exista una red con herramientas que permitan que ese tipo de cosas ocurran en el territorio nacional", aseveró la ministra.

"Hay que tener cuidado con despertar falsas alarmas", advirtió la titular de Interior y Policía. Dijo, además, que "es bueno que un médico lo diga y explique la complejidad de tratar un órgano, la cadena que se requiere para trasplantar un órgano, no es algo tan sencillo".

Las acotaciones de Raful se dan luego de que, desde hace varios días, usuarios en redes sociales y en medios de comunicación aseguraran sobre una supuesta ola de secuestros de niños con la finalidad de traficar los órganos de esos menores.

La funcionaria informó, sin embargo, que las investigaciones sobre trata de personas y hechos violentos en el Cibao siguen activas.