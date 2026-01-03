Erik González, Caballero del Año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El afable torpedero de los Leones del Escogido, Erik González, recibió el premio Caballero del Año del campeonato 2025-2026, tras obtener la mayor cantidad de votos de una representación de peloteros que participan en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

A través de un comunicado de prensa difundido ayer, la liga informó que González obtuvo 12 votos emitidos por sus colegas, convirtiéndose así en el ganador de esta distinción, la cual reconoce al pelotero que mejor encarna el espíritu de compañerismo, el respeto al juego y al rival, como una forma de incentivar un ambiente positivo entre los jugadores del torneo.

González recibió 9 de sus 12 votos de jugadores de los Toros del Este, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, con tres sufragios provenientes de cada equipo.

Antes de concluir la serie regular del torneo, dedicado al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown don Juan Marichal, Lidom encuestó a 48 peloteros, ocho por cada franquicia.

Ninguno podía votar por un integrante de su propio equipo, conforme a los reglamentos de las premiaciones oficiales, los cuales también establecen que entre los encuestados deben figurar los seis capitanes y al menos dos lanzadores por conjunto.

El intermedista de las Estrellas Orientales, Robinson Canó, finalizó tercero.