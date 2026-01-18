Fiebre de la pelota dominicana
Escogido domina el Round Robin; Toros y Águilas pelean segundo lugar
La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) vive momentos decisivos en el Round Robin de la temporada 2025-2026. A falta de pocos partidos para definir los finalistas, la tabla de posiciones muestra un panorama competitivo en la parte alta y un equipo prácticamente sin opciones de avanzar.
Tabla de posiciones actual
Claves del panorama
• Leones del Escogido se consolidan como líderes, mostrando consistencia en ofensiva y pitcheo.
• Toros del Este mantienen vivas sus aspiraciones, a solo juego y medio del primer lugar.
• Águilas Cibaeñas aún tienen margen para pelear un cupo en la final, con una racha positiva que los acerca a los Toros.
• Gigantes del Cibao prácticamente sin opciones, con apenas dos victorias en 18 partidos, se despiden del sueño de la Serie del Caribe.