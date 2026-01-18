Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Escogido domina el Round Robin; Toros y Águilas pelean segundo lugar

Jugadores del Escogido celebran durante el partido de ayer en el Estadio Quisqueya, donde vencieron por 7-2 a los Toros del Este. Manolito Jiménez

Lency Alcántara
Publicado por
La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) vive momentos decisivos en el Round Robin de la temporada 2025-2026. A falta de pocos partidos para definir los finalistas, la tabla de posiciones muestra un panorama competitivo en la parte alta y un equipo prácticamente sin opciones de avanzar.

 Tabla de posiciones actual

Tabla de posiciones

 Claves del panorama

• Leones del Escogido se consolidan como líderes, mostrando consistencia en ofensiva y pitcheo.

• Toros del Este mantienen vivas sus aspiraciones, a solo juego y medio del primer lugar.

• Águilas Cibaeñas aún tienen margen para pelear un cupo en la final, con una racha positiva que los acerca a los Toros.

• Gigantes del Cibao prácticamente sin opciones, con apenas dos victorias en 18 partidos, se despiden del sueño de la Serie del Caribe.

