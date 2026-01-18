LIDOM anula juego entre Águilas y Toros: ¡Controversia en el béisbol!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El partido de béisbol de que escenificaron el pasado viernes entre las Aguilas del Cibao y Toros del Este que fue colocado bajo protesta por los anfitriones, fue anulado por la Liga Dominicana de Beisbol.

La resolución, de inmediato, ordenó la celebración, otra vez, de ese partido, si fuese necesario, dependiendo del resultado del juego de Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido este domingo 18 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Si las Águilas ganan, quedarían con récord de 11-7, empatando de nuevo con los Toros que tienen dicha marca.

El viernes, las Águilas ganaron 6 por 2, pero los Toros emitieron una protesta acusando a los aguiluchos de haber inscrito 9 jugadores importados, en lugar de 8, como dice el reglamento.

El sábado, Vitelio Mejía pidió a las Aguils sus argumentos de defensas, documento que fue entregado esa misma noche vía electrónica.

Luego, en la tarde, el presidente de Lidom dio a conocer la resolución a los equipos anulando el juego de beisbol.

En su resolución, en su articulo primero, Lidom dice que “declara buena y válida en cuanto a la forma la protesta presentada por Toros del Este en relación con el juego celebrado entre equipo equipo y Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli la noche del 16 de enero del 2026. Por haber sido incoada y formalizada de conformidad con el reglamento aplicable”.

En su numeral 2, “rechaza el pedimento de confiscación a favor del equipo protestante Toros del Este. Y en el cuarto, dispone la anulación de dicho juego por haber violado los reglamentos , el equipo cibaeño.

Las Águilas inscribieron para dicho partido a los importados Odrisamer Despaigane, Guadalupe Chavez, Matt Foster, Yoan LÓpez, A.J. Puckett, Elih Marrero, Sebastian Rivero, Rodolfo Amador y Juan Carlos Bengoa.