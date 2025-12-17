Las Estrellas barren al Licey y escalan a tercera posición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Estrellas Orientales salieron triunfantes en los dos partidos que protagonizaron ayer frente a los Tigres del Licey en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad. En el primer choque, la escuadra con sede en San Pedro de Macorís se impuso con pizarra de 4-2 y en el cierre de la jornada se anotó la victoria con anotación de 4-3 en un encuentro que se definió en 10 innings.

El equipo verde ahora tiene 20 triunfos contra 25 derrotas y se coloca en la tercera posición del torneo de béisbol invernal dominicano, empate con los Leones del Escogido y medio juego de ventaja sobre Licey (19-25).

El partido se mantuvo cerrado desde un primer momento y vino a decidirse en la décima entrada con un estadio a casa llena.

Primer juego

Ismael Munguía conectó hit remolque de dos carreras en la séptima entrada para que Las Estrellas Orientales vencieran ayer por 4-2 a los Tigres del Licey en la doble cartelera que protagonizaron en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Rodolfo Castro también brilló a la ofensiva para las Estrellas al conectar un cuadrangular, así como de un triple de Jorge Mateo, ambos productores de carreras.

La victoria se la acreditó el relevista Gregory Santos (1-0), la derrota para Enyel de los Santos (0-1), mientras que el salvamento se lo anotó Patrick Weigel, el cuarto del torneo.

Para este miércoles, el equipo de la enseña verde volverá a enfrentar a los Tigres, esta vez en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche. Esmil Rogers será el serpentinero que se medirá ante los azules.

Por las Estrellas abrió el partido Zach Mort con labor de dos entradas y dos tercios de cuatro hits, dos carreras, un boleto y cuatro ponches.

Fue suplantado por J.P. Woodward (3), Zac Kristofak (4), Jefry Yan (5), Carlos Belén (6), Gregory Santos (7), Jhan Maríñez (8) y Patrick Weigel (8).

En cambio, por los Tigres inició en el montículo Garrett Davila, con actuación de dos episodios de tres imparables, una transferencia y dos ponches.

Fue reemplazado por Ofreidy Gómez (3), Andrew Pérez (4), Miguel Díaz (5), Miguel Tamarez (6), Enyel de los Santos (7) y Wander Suero (8).