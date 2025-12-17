Águilas llegan a 30 victorias al vencer Escogido

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Con un rally de cuatro carreras en la alta del séptimo episodio las Aguilas Cibaeñas vencieron anoche 5-2 a los Leones del Escogido en el primer partido de una doble cartelera, correspondiente a la serie regular del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisquey-Juan Marichal.

Con su victoria, los aguiluchos arribaron a su victoria número 30 de la temporada contra 13 derrotas para continuar firmes en el primer puesto en la tabla de posiciones. La última vez en que los aguiluchos alcanzaron la cifra fue en la temporada 2022-23 cuando alcanzaron foja de 32-18 y finalizar en el segundo puesto detrás de los Tigres del Licey con récord de 34-16.

De su lado, los melenudos ponen su marcar en 19-25 y en 10-11 en su hogar del estadio de la Capital.

El triunfo corres para el lanzador Jhordany Mézquita (3-0) y la derrota para Génesis Cabrera (1-1).

El cerrador Burch Smith lanzó el noveno en blanco para acreditarse su sexto salvamento de la campaña.

Los aguiluchos tomaron el control del juego en la alta de la quinta entrada por sencillo de Alfredo Reyes y se coló hasta la antesala tras un error en tiro del lanzador en un viraje a primera y terminó anotando por un lanzamiento desviado.

El Escogido empató en la baja del quinto por cuadrangular solitario de Jonathan Guzmán.

Los aguiluchos aseguraron el partido en el séptimo con sus cuatro anotaciones.

Luego de que Webster Rivas y Alfredo Reyes negociaran transferencias, Leody Taveras conectó imparable para poner a su equipo delante 2-1.

Luego Ezequiel Durán, Jerar Encarnación y Alberto Rodríguez conectaron imparables remolcadores para que los visitantes tomaran una ventaja de cuatro carreras que nunca perdieron.