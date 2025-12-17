Esta es la edad en que el virus sincitial respiratorio representa mayor peligro

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La doctora Dhamelisse Then Van, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, alertó este miércoles sobre el aumento de los contagios por virus sincitial respiratorio y señaló que los niños menores de seis meses, así como los adultos mayores de 65 años, son los más vulnerables y presentan mayor riesgo.

“El principal virus detectado es el sincitial respiratorio, sobre todo en los niños pequeños por debajo de cinco años... Tanto los niños menores de seis meses como los adultos mayores de 65 años están en la población de riesgo para estos virus”, manifestó la cardióloga pediatra.

Explicó que el virus resulta muy agresivo en los niños pequeños porque inflama la vía aérea inferior, específicamente los bronquiolos, que en ellos tienen una dimensión más reducida, por lo que al inflamarse se dificulta la entrada de aire.

“Por eso es que la gente dice que el niño está “apretado”, porque no le entra suficiente oxígeno y empieza a tener dificultad para respirar. El cuadro comienza con una fiebrecita, congestión nasal y secreción de la nariz, y luego la infección baja a la vía aérea inferior, que es donde están los bronquios y los bronquiolos”, indicó la médico.

Asimismo, indicó que los padres deben estar muy atentos si su niño comienza a presentar respiración rápida o a utilizar los músculos accesorios de la respiración, específicamente los músculos intercostales.

“Si el niño pequeño empieza a tener respiración rápida, si se pone moradito, eso es un signo de alarma muy importante. Si empieza a utilizar esos músculos accesorios de la respiración, debe ir de inmediato al pediatra o a la emergencia. No esperar a que el niño empiece a presentar estos síntomas, que ya son graves”, advirtió Then Van.

De igual forma, la galena destacó que los infantes que nacen por debajo de las 37 semanas, conocidos como prematuros, así como aquellos que tienen una cardiopatía congénita, también presentan un mayor factor de riesgo de desarrollar bronquiolitis y caer en una unidad de cuidados intensivos.

“El niño que nace con un problema del corazón es un niño que también tiene un factor de riesgo. Los niños que no reciben lactancia: la lactancia materna es fundamental y es una de las principales indicaciones que da la Academia Americana de Pediatría para reducir la incidencia de bronquiolitis en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque esa primera leche, ese calostro, tiene las inmunoglobulinas que protegen contra el virus sincitial respiratorio”, pronunció.

Doctora Dhamelisse Then Van, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo MendozaFuente externa

Retraso en la asistencia médica y uso de remedios caseros

La directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, además, precisó que el retraso en la asistencia médica y el uso de remedios caseros impiden brindar un tratamiento oportuno al paciente.

“Nosotros hemos tenido niños que nos llegan con una insuficiencia hepática, con un fallo en el hígado secundario al uso de tés que utilizan muchas madres. Entonces, ese retraso impide un tratamiento oportuno”, dijo.

Continuó: “Es importante que la población se eduque en los signos de alerta, como les decía anteriormente: la respiración rápida, el rechazo a la alimentación, la fiebre constante, que el niño esté somnoliento, y ese tipo de cosas hacen que el niño pueda complicarse si no se busca una atención con tiempo y que pueda ameritar una unidad de cuidado intensivo”.

También, exhortó a evitar llevar a los niños a espacios cerrados o con gran afluencia de personas, ya que las infecciones respiratorias se transmiten con mucha facilidad.

Las declaraciones de la doctora Dhamelisse Then Van fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.