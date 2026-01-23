Grandes Series Finales en la historia de la Lidom

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A propósito de que la actual es una Serie Final inédita entre los Leones del Escogido y los Toros del Este, en esta entrega daremos un vistazo a los momentos más épicos y trascendentales en la historia de las series finales de la pelota invernal dominicana.-

"El Tulilazo" (2001-2002):

Una de las finales más recordadas entre los eternos rivales, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas.

El juego decisivo se definió con un jonrón dramático de Andy "Tulile" Abad en el noveno inning, dándole la tan disputada corona a los Tigres del Licey.-

Miguel Tejada fue un ícono con las Aguilas del Cibao en sus coronas.

La Dinastía de las Águilas (1995-1998):

Las Águilas Cibaeñas lograron un tricampeonato histórico al ganar tres finales consecutivas, consolidando su dominio y hegemonía en la década de los 90's.-

La Final de "El Equipito" (1998-1999):

Una de las series más dramáticas entre los eternos rivales, Licey y Escogido, que se decidió en el noveno juego a favor de los Tigres del Licey.

Regreso de las Águilas Cibaeñas (2020-2021):

En una serie matizada por la pandemia del COVID-19, las Águilas derrotaron a los Gigantes del Cibao en un Juego 7 decisivo para obtener su título 22.-

Final 2023-2024:

Los Tigres del Licey lograron el "back-to-back" al derrotar a las Estrellas Orientales en una serie que se extendió hasta el séptimo juego, algo que el equipo azul no lograba en 39 años.

- Serie Final 2024-2025:

En una de las finales más recientes, los Leones del Escogido se coronaron campeones tras vencer a los Tigres del Licey, alcanzando su corona número 17.

"La Máxima" Junior Caminero fue la figura clave, conectando un soberbio cuadrangular de 454 pies que rompió la pantalla del Estadio Quisqueya. Este batazo contra el cerrador Jairo Asensio le dio el título 17 a los Leones del Escogido.

Datos de Rivalidad de Por Vida- Licey vs. Águilas:

Se han enfrentado en 21 series finales, con el Licey liderando históricamente 11-10.-

Licey vs. Escogido:

En sus enfrentamientos directos por el título (8 veces), el Licey domina con 6 campeonatos frente a 2 de los Leones.

Erick Aybar hace una gran jugada en segunda.

Tricampeonatos:

Solo tres equipos han logrado ganar tres títulos seguidos: los Tigres del Licey (82-85) y las Águilas Cibaeñas (94-97).