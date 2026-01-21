Serie Final de Lidom
¡Playball! Toros vs Leones inician hoy Serie Final
Los Toros superaron 8-2 al conjunto escarlata en la serie regular, mientras que en el Round Robin finalizaron empatados a tres partidos por bando
Los Toros del Este y los Leones del Escogido buscarán desde esta noche el título campeón del Torneo de Béisbol Invernal 2025-26, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.
El estadio Quisqueya-Juan Marichal será escenario del primer partido de la serie pactada al mejor de siete , señalado para arrancar a las 7:15 de la noche.
Los romanenses se reforzaron en el Draft de importados con los lanzadores Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne, de las Águilas Cibaeñas.
Mientras que los leones escogieron a Matt Foster y Luis Fernando Miranda, también de las Aguilas Cibaeñas.
Los Toros buscará alcanzar su cuarto título en la pelota invernal tras conquistarlos en las temporadas 1994-95, 2010-11, 2019-20). Mientras que los melenudos tratarán de obtener su segunda corona en año consecutivo y la 18 de la historia, ya que se alzaron con el trofeo de campeón la pasada campaña.
Ganaron la corona en las estaciones 1955-56, 1956-57 1957-58, 1959-60 1960-61, 1968-69 1980-81, 1981-82 1987-88, 1988-89 1989-90, 1991-92 2009-10, 2011-12 2012-13, 2015-16 2024-25).