Héctor Borg es promovido al staff de Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco

La organización de los Gigantes de San Francisco (San Francisco Giants) ha oficializado la promoción del técnico dominicano Héctor Borg al staff de coaches del equipo de Grandes Ligas (MLB) para la temporada 2026.

Este nombramiento marca un hito cumbre en una carrera de 20 años caracterizada por el éxito en el desarrollo de jugadores, la pelota invernal y escenarios internacionales.

Borg, conocido cariñosamente en el ámbito del béisbol como "Borgy", asume este nuevo reto respaldado por una hoja de vida impecable que incluye una medalla olímpica y vasta experiencia en todos los niveles del béisbol organizado.

Sobre su designación, Borg expresó su profunda gratitud:

"Primero quiero darle gracias a Dios y a los SF Giants por darme la oportunidad de ser un MLB COACH. Algo que anhelé por casi 20 años, coacheando en todos los niveles en las ligas menores, liga de invierno y eventos internacionales. Comparto esta gran noticia con ustedes, mi familia y amigos que siempre me apoyaron y confiaron en mi talento, dedicación, disciplina y trabajo incansable."

Héctor Borg

Una trayectoria de excelencia y liderazgo

El ascenso de Borg a las Grandes Ligas es el resultado de una preparación integral en diversas facetas del juego:

Gloria Olímpica y Escenarios Internacionales Héctor Borg escribió una de las páginas más doradas del deporte dominicano al desempeñarse como Manager del Equipo Nacional de Béisbol que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, demostrando su capacidad para dirigir bajo la máxima presión mundial. Además, sirvió como Coach de 1ra Base del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), reafirmando su estatus como un técnico de élite.

Sólida experiencia en LIDOM (16 Años)

Héctor Borg

En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Borg ha sido una pieza clave durante 16 temporadas, desempeñando roles de alta jerarquía que combinan la estrategia de terreno con la gerencia deportiva:

• Toros del Este (13 años): Desempeñó funciones vitales como Coach de 3ra base, Bench Coach y Asistente del Gerente General.

• Tigres del Licey (3 años): Fungió como Bench Coach, aportando su experiencia al glorioso equipo azul.

Dos décadas de desarrollo en Ligas Menores

El camino hacia el "Big Show" incluyó 20 años ininterrumpidos de labor en los sistemas de Ligas Menores (MiLB), donde Borg perfeccionó sus habilidades en múltiples roles, incluyendo:

• Manager

• Coordinador de Terreno

• Hitting Coach (Coach de Bateo)

• Infield Coach

La llegada de Héctor Borg al staff de Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco no solo representa un logro personal, sino que también enorgullece al béisbol dominicano, sumando otro representante de alto nivel en la mejor liga del mundo.

Sobre Héctor Borg

Héctor Borg es un profesional del béisbol con 20 años de experiencia, reconocido por su liderazgo, disciplina y capacidad estratégica.

Su carrera abarca desde el desarrollo de prospectos en ligas menores hasta la dirección de equipos nacionales en eventos del ciclo olímpico y mundialista.