¿Qué está pasando en Minneapolis?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ciudad de Minneapolis se ha convertido en el epicentro de intensas protestas y enfrentamientos entre residentes, líderes comunitarios y agentes de la agencia federal de inmigración ICE (Immigration and Customs Enforcement), tras una serie de redadas migratorias, operaciones de gran escala y controversiales incidentes.

La raíz del conflicto actual es que el Gobierno del presidente Donald Trump ha desplegado unos 3,000 agentes federales en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, como parte de la denominada Operación Metro Surge, una intervención federal que ha generado fuertes críticas por parte de autoridades estatales y municipales.

Manifestantes lanzan consignas durante una protesta contra las redadas migratorias, el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.Foto AP/Julia Demaree Nikhinson

Protestas masivas



Como forma de contrarrestar la Operación Metro, cientos de docentes, científicos y padres de familia que se quedan en casa y dueños de pequeños negocios realizan silbidos estridentes y bocinazos para advertir a los inmigrantes sobre la llegada de agentes o filmar videos para mostrar al mundo lo que está sucediendo.

Violencia en el terreno

La situación ha escalado más allá de protestas pacíficas. En las últimas semanas, al menos dos ciudadanos estadounidenses han muerto en enfrentamientos con agentes federales durante estas operaciones,

Tal es el caso de la muerte de Alex Pretti y Renee Good.

La resistencia de la población

La policía se prepara para reprimir a los manifestantes que se congregaron frente al hotel EFE/EPA/Craig Lassig

Los grupos activistas se organizaron rápidamente en la zona metropolitana Minneapolis-St. Paul, profundamente liberal, y algunos suburbios. Pequeños ejércitos de voluntarios comenzaron a hacer entregas de alimentos a inmigrantes que temían salir de sus hogares. Llevaban a las personas al trabajo y vigilaban fuera de las escuelas.

También crearon redes interconectadas de docenas, quizás cientos, de redes de respuesta rápida: sistemas sofisticados que involucran a miles de voluntarios que rastrean a los agentes de inmigración, comunicándose con aplicaciones encriptadas como Signal.

El seguimiento a menudo significa poco más que informar silenciosamente el movimiento de los convoyes a los despachadores y registrar las matrículas de posibles vehículos federales.

Pero no siempre es silencioso. Las caravanas de manifestantes se forman regularmente detrás de los convoyes de inmigración, creando protestas móviles de ira y advertencia que se entrelazan por las calles de la ciudad.

Cuando los agentes se detienen para arrestar o interrogar a alguien, las redes señalan la ubicación, convocando a más personas que emiten advertencias con silbatos y bocinazos, filman lo que está sucediendo y gritan consejos legales a las personas detenidas.

Un juez de EE.UU. suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota



Estudiantes protestan en medio de gélidas temperaturas contra las actividades de ICE EFE/EPA/Craig Lassig

Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.

Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.

El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden encarcelarlas si no las han acusadas de ningún delito.

«Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.», aseguró el magistrado al inicio del texto.

La razón de la decisión sobre los refugiados en Minnesota



También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han arrestados con base a esta normativa.

Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso «dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota».

«Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos», escribió el juez.

El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.

Con información de AP y EFE