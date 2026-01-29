Es más letal que el COVID-19
Virus Nipah India 2026: situación actual, cifras oficiales y medidas de prevención
El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez en Malasia en la década de 1990. Se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros, cerdos y por contacto directo entre personas.
Las autoridades de India informaron que lograron contener un brote del virus Nipah luego de confirmar dos casos en el estado oriental de Bengala Occidental, mientras varios países asiáticos reforzaron los controles sanitarios en aeropuertos para viajeros procedentes de esa nación.
Situación actual
El Ministerio de Salud indio reportó el martes que los casos fueron detectados desde diciembre y aseguró que todos los contactos identificados fueron puestos en cuarentena y sometidos a pruebas, con resultados negativos. En total, se rastrearon 196 contactos, sin que se registraran nuevos contagios.
“La situación está siendo monitoreada constantemente y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias”, indicó el organismo, que no ofreció detalles adicionales sobre los pacientes.
Un virus altamente letal, más que coronavirus
No existe una vacuna ni tratamiento específico. La atención médica se limita a cuidados de soporte para controlar los síntomas, que incluyen fiebre intensa, vómitos, convulsiones y complicaciones neurológicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Nipah presenta una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %, lo que lo convierte en un virus considerablemente más letal que el coronavirus.
Vigilancia internacional
Hasta el momento, no se han reportado casos fuera de India. Sin embargo, varios países asiáticos implementaron o reforzaron medidas de control sanitario en aeropuertos, luego de informaciones preliminares publicadas por la prensa local india que sugerían un aumento de contagios.
Las autoridades sanitarias calificaron esas cifras como “especulativas e incorrectas”, aunque subrayaron la importancia de mantener la vigilancia como medida preventiva.
Medidas de prevención recomendadas por la OMS
Control del virus en animales
Actualmente no existen vacunas contra el Nipah. La OMS recomienda:
- Limpieza y desinfección rigurosa de granjas porcinas
- Cuarentena inmediata de instalaciones ante sospechas de brote
- Sacrificio controlado de animales infectados, con entierro o incineración supervisados
- Restricción del traslado de animales desde zonas afectadas
- Implementación de un sistema de vigilancia de salud animal y vida silvestre, bajo el enfoque de Una Salud
Reducción del riesgo en las personas
En ausencia de vacuna, la prevención se basa en la educación y reducción de la exposición, con énfasis en:
1. Transmisión de murciélagos a humanos
- Evitar el consumo de savia de palmera datilera cruda
- Hervir los jugos naturales y lavar y pelar frutas antes de consumirlas
- Desechar frutas con señales de mordeduras de murciélagos
2. Transmisión de animales a humanos
- Usar guantes y ropa protectora al manipular animales enfermos
- Evitar el contacto con cerdos infectados
- Proteger los alimentos y espacios de crianza del acceso de murciélagos
3. Transmisión entre personas
- Evitar el contacto físico cercano sin protección con personas infectadas
- Mantener lavado frecuente de manos, especialmente tras atender a personas enfermas