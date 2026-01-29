¿Qué frases o amenazas pueden convertir una broma en un delito?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

En los últimos años se ha evidenciado en la República Dominicana un aumento de amenazas y expresiones violentas difundidas a través de las redes sociales, prácticas por las que, tras ser detenidos, los infractores suelen alegar que se trataba de una broma.

A propósito de esto, periodistas de Hoy Digital consultaron al abogado Julio Cury, quien explicó que en la legislación dominicana “no toda broma es jurídicamente inocua”.

“Muchas expresiones, aunque se presenten como chistes, pueden constituir delito si generan temor, incitan a la violencia o lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el honor y el buen nombre”, manifestó el jurista.

A modo de ejemplo, Cury citó que pueden ser delictivas frases como “te voy a matar” y “te voy a quemar la casa”, al señalar que estas “pudieran aterrorizar a la víctima y, por tanto, tipificar el delito de amenaza, aunque el autor luego alegue que fue una broma”.

“Asimismo, mensajes que promuevan agresiones físicas pueden constituir infracción penal, lo mismo que la apología o justificación de delitos, o sea, celebrar o promover hechos penales. También la repetición sistemática de mensajes intimidantes o humillantes, ya que configuran el tipo penal del acoso”, agregó.

El abogado y especialista en Derecho Penal, Julio Cury.

¿Qué debe tomar en cuenta la víctima?

El defensor subrayó que en las plataformas digitales y redes sociales no existe anonimato absoluto, ya que los mensajes pueden rastrearse y utilizarse como prueba, un aspecto que tanto la víctima como el infractor deben tener en cuenta.

“La intención subjetiva (alegar, por ejemplo, que era una broma) no neutraliza el efecto objetivo del mensaje si este resulta razonablemente intimidante o violento. Deben evitarse expresiones que anuncien daño, muerte o agresión, incluso en tono jocoso”, enfatizó.

Julio Cury, además, advirtió que la persona infractora podría enfrentar penas privativas de libertad, dependiendo de la tipificación que las autoridades judiciales otorguen a la acusación.

“Eso dependería del delito que se tipifique, que se configure, porque son distintos. La amenaza es una cosa, el acoso es otra. Pero todos aparejan penas privativas de libertad”, añadió el togado.

El caso más reciente

El caso más reciente involucra a Rafael Santana Mirely, quien amenazó con cometer actos violentos contra instalaciones del sistema de transporte Metro de Santo Domingo, alegando supuestos motivos de carácter personal, a través de una publicación compartida en una plataforma de mensajería instantánea.

Santana Mirely fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras un operativo llevado a cabo en los sectores Libertador de Herrera y Las Mercedes, de Los Alcarrizos.

Rafael Santana MirelyFuente externa

Posteriormente, fue conducido a la sede central de DINTEL, donde permanece bajo custodia para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias correspondientes y se procede conforme a lo establecido por la ley.

Como parte del proceso investigativo, aseguró la Policía Nacional, fue entrevistada una familiar del detenido, quien colaboró con las autoridades, todo ello en presencia del Ministerio Público.