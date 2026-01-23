¡Imparable! Leones ponen serie 2-0

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido salieron anoche como “una tromba” y atacaron sin piedad al abridor de los Toros del Este, en las primeras entradas para así obtener su segunda victoria seguida 7-4 ante los Toros, en la Serie Final de la Liga de Béisbol, en choque celebrado en el estadio Francisco Micheli, en La Romana.

El ganador fue West por los Leones y perdió Chismatt. Nogosek se acreditó juego salvado.

Los Leones fabricaron tres anotaciones en la misma primera entrada ante los envíos del lanzador romanense, Chismatt.

En el tercero volvieron a atacarlo y le hicieron dos más para poner la pizarra 5-0. Chismatt trabajó en 2.2 entradas, le dieron cuatro hits, cinco carreras, dio tres boletos y ponchó a dos rivales. Sin embargo, los Toros no se amilanaron y le hicieron dos vueltas al lanzador rojo, José Urquidy, gracias a un doblete de Erick Filia en el quinto acto. Agregaron dos más en el sexto. Pero, Junior Lake en el noveno acto pegó un jonrón con uno a bordo para sellar el triunfo rojo 7-4.

Hoy los Leones reciben a los Toros a las 7:15 pm, en el Estadio Quisqueya.