Leones vs Toros en una final inédita

Los Leones del Escogido y los Toros del Este se enfrentarán por primera vez en una Serie Final en la historia de la pelota invernal dominicana.

Los Leones buscarán conquistar su segunda corona de manera consecutiva y la número 18 en la historia de la franquicia; en tanto que llos Toros tratarán de conseguir su cuarto campeonato y primero desde 2019-20.

Series particulares

En la temporada regular, los Toros superaron 8-2 al conjunto escarlata; en tanto que en el Round Robin la serie particular quedó empate (3-3).

Los Toros ocuparon el segundo lugar del standing en la temporada regular con marca de 27-22 (.551) y los Leones quedaron en cuarto lugar con récord de 23-27 (.460).

Desempeño ofensivo en el Round Robin

Los Leones fueron líderes de bateo (.253), hits (154) y bases robadas (42); fueron segundos en anotadas (91) y terceros en OPS (.663).

Los Toros lideraron en OBP (.390), OPS (.742) y anotadas (104); fueron segundos en hits (153) y en cuadrangulares (9).

A pesar de la ausencia de Luis Liberato, quien firmó con un equipo de Taiwán y Gilberto Celestino (lesión), los Toros cuentan con bates probados como el MVP de la serie regular, Bryan De La Cruz, Eloy Jiménez, Yairo Muñoz, Jeimer Candelario y el renovado Sergio Alcántara, entre otros.

La ofensiva escarlata cuenta con hombres como Yamaico Navarro, Junior Lake, José Marmolejos, Erick González.

Actuación del pitcheo

Los Leones exhibieron el mejor picheo colectivo en el Todos Contra, liderando en ERA (2.56), WHIP (1.23) y promedio más bajo de la oposición (.206).

Los Toros tuvieron la segunda mejor efectividad del Round Robin con 3.60, WHIP (1.35) y quedaron terceros en ponches con 133.

Draft de ImportadosLos Leones del Escogido escogieron a Matt Foster y Luis Fernando Miranda, de las Águilas Cibaeñas.

Los Toros del Este seleccionaron a Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne, también de las Águilas Cibaeñas. Cabe recordar que los Toros clasificaron el último día.