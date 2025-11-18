¡Indetenibles! Las Aguilas no dan tregua; derrotan a tigres del Licey

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Adael Amador conectó hit remolcador de dos carreras en la décima entrada para que las Aguilas Cibaeñas vencieran anoche por 6-4 a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo es el número 15 contra tres derrotas del equipo cibaeño, que se mantiene firme en la primera posición del torneo de béisbol invernal, dedicado a Juan Marichal, 5.5 juegos por encima de su más cercano contrincante, los Toros del Este (10-9).

La escuadra azul dejó su marca en 8-11.

El triunfo se lo adjudicó Jeury Familia (1-0), mientras que con el revés cargó Jean Carlos Mejía (0-1). Jonathan Hernández se apuntó el juego salvado.

Los aguiluchos tomaron el control del partido en la alta de la tercera ante el abridor Cameron Gann, por triple de Ezequiel Durán y elevado de sacrificio de JC Escarra.

Los cibaeños ampliaron en la cuarta al marcar dos vueltas por doble de Jonatan Clase ante los lanzamientos del relevista Andrew Pérez.

Los bengaleses descontaron ventaja en la baja de la cuarta por sencillo de Cristhian Adames y cuadrangular del debutante Luis Campusano para poner el juego 3-2, todavía a favor de las Aguilas.

Los visitantes volvieron a pisar la goma en el séptimo por elevado de sacrificio de Ezequiel Durán ante Ryan Watson.

Los Tigres empataron en la baja del noveno ante el cerrador Jeury Familia por imparable de Cal Stevenson, doble empujador de Angel Ortiz, quien anotó desde tercera por lanzamiento desviado hacia el plato. En la entrada número 10, Adael Amador disparó imparable productor de dos vueltas.