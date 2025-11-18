Aguilas de Guachupita tras el título

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas de Guachupita se colocaron a un pie de levantar la Copa Seaboard “Energía Limpia”, luego de vencer 92-70 a las Cinco Esquinas del club San Carlos, en un partido disputado en el polideportivo sancarleño.

La escuadra de Guachupita coloca su récord en 2-0 en una serie final, pactada a un 5-3, correspondiente al XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”.

El tercer choque finalista será hoy, a las 4:00 de la tarde, en el polideportivo del club Renacer, en Guachupita. De salir airosas las Águilas, sería el tercer campeonato seguido (ganó en 2023 y 2024) en el campeonato de baloncesto nacional superior femenino, que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez. Las mejores anotadoras por las Águilas fueron la jugadora hatomayorense Jennifer Jiménez con 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias, y la veterana Sugey Monsac anotó 20 tantos y tomó seis balones.