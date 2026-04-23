Juan Soto regresa y cambia el juego: lo que pasó con los Mets

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Pocas horas después de que los Mets perdieran contra los Mellizos en el Citi Field el martes por la noche, el manager Carlos Mendoza estaba elaborando su alineación titular para el miércoles. Y es fácil imaginar la reacción del manager cuando incluyó el nombre de Juan Soto por primera vez desde el 3 de abril contra los Gigantes.

Soto se perdió los últimos 15 juegos debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Durante su ausencia, los Mets tuvieron un récord de 3-12, incluyendo su reciente racha de 12 derrotas consecutivas.

Se espera que Soto aporte el poder que le ha faltado a la alineación. En ocho juegos, Soto tuvo una línea de bateo de .355/.412/.516 con un jonrón, mientras que los Mets llegaron al miércoles en el 30mo puesto en OPS (.617), 27mo en bases por bolas (67) y empatados en el 25to puesto en promedio de bateo (.222).

“Poder incluir su nombre [en la alineación] le da un aire diferente al equipo”, dijo Mendoza. “Pero vamos a necesitar el esfuerzo de todos para salir de esta racha de derrotas. No se trata solo de Juan Soto”.

En la victoria del miércoles por 3-2 sobre Minnesota, que puso fin a la racha negativa de Nueva York, Soto bateó de 3-1 con una base por bolas. Su presencia en la alineación marcará la diferencia para un equipo que ha tenido problemas ofensivos en las últimas dos semanas.

“Es una pieza clave de este equipo”, dijo su compañero Luke Weaver. “Tiene una personalidad encantadora. Es muy gracioso. Le da un ambiente chévere al vestuario. Y, por supuesto, es un excelente jugador de béisbol".

“Estamos trabajando duro. Él quiere entrar en acción. Quiere demostrar su talento. Ayer le recordé: ‘No tienes que convertirte en un superhéroe. Si quieres, puedes. Pero no creas que tienes que hacerlo. Te vamos a apoyar y haremos lo que sea necesario. Eres muy bueno en lo que haces’. Estamos deseando contar con él cada día”.

Los Mets planean ser prudentes con Soto, ya que no tuvo una asignación de rehabilitación antes de salir de la lista de lesionados. Sin embargo, sí participó en juegos simulados en el Citi Field. Estuvo en la alineación como bateador designado contra Minnesota el miércoles y jugará en los jardines el jueves. Después de eso, el equipo reevaluará sus planes para él en los próximos juegos. Mendoza no ha descartado que Soto se tome algunos días libres.

“Necesitamos ser flexibles. Tenemos que estar atentos a su situación”, dijo Mendoza. “Si vemos que hay un par de juegos, dos o tres, donde corre mucho, entonces tendremos que ajustarnos. Ojalá sea así. Eso significa que se embasa y que anotamos muchas carreras. Es algo que cambia constantemente. Al mismo tiempo, tenemos que ser inteligentes con él”.

Soto expresó cómo se sentía al estar de vuelta en la alineación y no haber podido ayudar al equipo durante la racha de derrotas.

“¡Qué bien se siente estar de vuelta en el campo! Por eso hacemos esto: para estar ahí, para compartir buenos momentos con nuestros compañeros y… jugar al deporte que amamos”, dijo Soto. “Es duro ver [la racha de derrotas]. Es realmente incómodo verlo desde afuera… Confío en lo que tenemos, en el talento que poseemos. Es un momento difícil, pero vamos a superarlo”.

Con el regreso de Soto, los Mets enviaron al receptor Hayden Senger a la filial de Triple A de Syracuse tras el partido del martes contra los Mellizos. Senger aún no ha jugado en las Grandes Ligas esta temporada.