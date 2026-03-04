Juan Soto: “Lo que estoy viviendo será inolvidable”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Juan Soto, superestrella del béisbol de Grandes Ligas, aseguró que lo que ha estado viviendo como parte de la selección que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial, permanecerá por siempre en su corazón.

“Es un sueño hecho realidad representar a República Dominicana, es algo que no todo el mundo tiene ese privilegio”, dijo el pelotero con el contrato más lucrativo en la historia del béisbol.

Resaltó que República Dominicana tiene un gran chance de ganar el Clásico Mundial debido a la forma en que ha sido estructurado el equipo.

“Se ha producido una gran integración de los jugadores, hay buena vibra, nada de ego y un objetivo claro, darle a nuestro país el título de campeón”, añadió. Destacó el recibimiento que ha tenido el equipo, el respaldo del público durante los entrenamientos y la serie frente a Detroit en el estadio Quisqueya.