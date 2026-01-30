Junior Noboa resalta el crecimiento del béisbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

PANAMÁ.

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó el crecimiento del béisbol en República Dominicana y toda América Latina durante su participación en el Foro Económico Internacional que se realizó en esta ciudad.

En su intervención sobre el tema del deporte como sistema de desarrollo, talento y movilidad social en el Caribe, Noboa manifestó que, “en mis últimos años como jugador profesional comencé a notar algo muy revelador. Cada vez veía más jóvenes latinoamericanos —especialmente dominicanos— firmando contratos y llegando a las Grandes Ligas. El talento estaba ahí, era innegable, pero cuando comparaba su proceso de formación con el de los jugadores desarrollados en Estados Unidos, me di cuenta de que teníamos una gran debilidad estructural: la falta de infraestructura adecuada para desarrollar ese talento de manera sostenible y en mayor escala”. Explicó que luego de ver la necesidad de realizar una buena estructura, el deporte, especialmente el béisbol, sería una vía para impactar el futuro de miles de jóvenes.

“Luego de ver que se debía mejorar la estructura entendí que el deporte, y en nuestro caso el béisbol, no era solo una vía para firmar contratos profesionales, sino una poderosa herramienta de movilidad social. Vi cómo jóvenes de comunidades vulnerables podían transformar no sólo su propia vida, sino también la de sus familias y comunidades, cuando se les ofrecía una oportunidad real de formación integral”, expresó Noboa en el panel que tuvo acompañado de Michele Formonte, CEO del Comité Paralímpico de las Américas; Amalia Toro, de McKinsey en Panamá y Juan Diego Blas, atleta guatemalteco. El expelotero argumentó que muchos jóvenes lograron acceder a becas universitarias, a nivel nacional e internacional.