Lendeborg sigue brillando en el baloncesto colegial

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El dominicano Yaxel Lendeborg sigue escalando peldado en el baloncesto colegial de los Estados Unidos.

Actuaciones lo ubican como un portento futuro jugador de la NBA.

Y no es para menos, ya que recientemente encestó 27 puntos en la victoria que Michigan avanzó a la Final Four al vencer a Tennessee 95-62 en el Torneo de la NCAA. Morez Johnson Jr. aportó 12 puntos para Michigan, el equipo cabeza de serie, que consiguió su undécima victoria de la temporada por al menos 30 puntos. Aday Mara anotó 11 puntos y bloqueó dos tiros en la final de la Región del Medio Oeste.

Aprovechando al máximo su envergadura y atletismo en ambos lados de la cancha, Michigan (35-3) avanzó a su primera Final Four desde 2018 y la novena en su historia. Su próximo rival es Arizona en una emocionante semifinal nacional el sábado.

Bajo la dirección del entrenador Dusty May, en su segundo año al frente del equipo —quien llevó a Florida Atlantic a la Final Four en 2023—, los Wolverines se convirtieron en la primera universidad en ganar al menos cuatro partidos en un torneo de la NCAA por una diferencia de dos dígitos, anotando al menos 90 puntos en cada uno.