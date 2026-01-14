Leones del Escogido refuerzan su bullpen con Efraín Contreras y Derek West

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carlos Peña, gerente general de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, anunció la incorporación inmediata de los relevistas derechos Efraín Contreras y Derek West al roster activo del conjunto escarlata.

Contreras, lanzador mexicano de 26 años, llega tras una destacada actuación en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón, donde registró marca de 2-1, efectividad de 2.40, WHIP de 1.00 y 35 ponches en 30 entradas. Sus 15 salvamentos lo convirtieron en líder del circuito. El pitcher también acumula experiencia en las Ligas Menores de los Padres de San Diego y Filis de Filadelfia, además de ser parte de los campeones Diablos Rojos del México en 2024 y 2025.

Por su parte, West, estadounidense de 28 años, viene de lanzar con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, donde dejó récord de 1-1, efectividad de 2.19, WHIP de 0.97 y 32 ponches en 24.1 innings. Su trayectoria incluye pasos por las Menores de los Astros de Houston (2019-2023), la liga de verano de México y experiencias en Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce (2022-23) y en Venezuela con los Navegantes de Magallanes (2024-25).

Los nuevos refuerzos ocuparán las plazas de los relevistas Patrick Weigel, quien se ausenta por motivos familiares, y Patrick Halligan, quien firmó contrato con los Medias Rojas de Boston.

Con récord de 10-4, los Leones del Escogido buscarán esta noche sellar su pase a la gran final del campeonato 2025-26 de la Lidom, cuando enfrenten a los Gigantes del Cibao a las 7:00 p.m. en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.