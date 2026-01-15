Alcalde de Pedro Brand denuncia cobro ilegal de arbitrios por parte del Cuerpo de Bomberos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

PEDRO BRAND.– El alcalde de este municipio, Ramón Pascual Gómez (El Mello), denunció este miércoles que el Cuerpo de Bomberos local estaría realizando cobros ilegales de arbitrios a empresarios de la zona, una acción para la cual, según afirmó, dicha institución no posee facultad legal.

El ejecutivo municipal informó que numerosos comerciantes han acudido a la Alcaldía manifestando preocupación ante las presiones recibidas. Según las denuncias, los empresarios reciben notificaciones de pagos obligatorios bajo amenaza de sanciones y cierre de establecimientos.

Acciones legales y administrativas

"Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Presentaremos este caso ante la ministra de Interior y Policía, Faride Raful", enfatizó el alcalde, tras advertir que no tolerará la usurpación de funciones que competen exclusivamente a la administración municipal.

Gómez explicó que los bomberos han notificado deudas inexistentes, atribuyéndose competencias de recaudación que la ley otorga únicamente al Ayuntamiento. Asimismo, señaló como responsables de estas acciones a un representante del Ministerio de Interior y Policía y al presidente del Concejo de Regidores del municipio.

Irregularidades financieras

El alcalde calificó como "grave" la presunta creación de una cuenta bancaria independiente por parte del Cuerpo de Bomberos para gestionar dichos fondos. “Han creado una cuenta propia desde la cual realizan pagos y contratan personal por servicios presuntamente prestados, fuera del control municipal”, sostuvo.

Ante estas evidencias, el funcionario hizo un llamado enérgico al sector comercial:

“Pedimos a los empresarios que no paguen ni un centavo. Lo que están haciendo es incorrecto. Estas notificaciones incluso están llegando a la fiscalía sin base legal”.

Testimonios de afectados

Varios comerciantes de Pedro Brand confirmaron haber cedido ante las presiones por temor a represalias. “Mi negocio cumplía con todo, pero me amenazaron con el cierre. Deposité cinco mil pesos en esa cuenta para evitar problemas”, relató uno de los afectados. Otros empresarios coincidieron en que han recibido reiteradas notificaciones de clausura si no efectuaban los depósitos bancarios exigidos.

La Alcaldía de Pedro Brand reiteró que iniciará las acciones legales pertinentes para frenar estas prácticas, garantizar la seguridad jurídica del sector comercial y asegurar el cumplimiento de la ley orgánica municipal.