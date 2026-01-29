Leones ganaron primera SC en 1988 y buscan la sexta corona

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Luego de conquistar una exitante seriel final los Leones del Escogido, al vencer en cinco partidos a los Toros del Este, donde el quinto choque se realizó no apta para cardíacos, en enfilado sus garras hacia Jalisco, México en busca de la sexta corona en la Serie del Caribe de béisbol, con la participación de los campeones del Caribe.

Los Leones exhibieron su primera corona en la Serie del Caribe en el evento del 1988, teniendo como escenario el el estadio Quisqueya Juan Marichal; ofreciendo un gran regalo a la fanática seguidora del equipo rojo.

Los Leones se ganaron el derecho de representar al país, al triunfar 1_0, a los Toros, en dramático choche frente a los Toros para ir gallardamente a México para retener la corona ganada en Mexicali, México 2025. Los melenuses, comandando por Ramón Santiago, quien puso toda su experiencia, quien pudo conducir la nave a buen puerto.

Con su paso a buscar la corona de la Serie del Caribe, sumó título 18 en el béisbol de invierno.

La directiva y el cuerpo técnico trabaja en preparar un equipo con mira a la sexta corona .

Los Leones del Escogido conquistaron su primera Serie del Caribe en 1988, celebrada en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, marcando el sexto título para la República Dominicana. Dirigidos por Phil Regan, el equipo de puros criollos terminó con récord de 4-2, asegurando la corona en la penúltima jornada. El equipo estuvo integrado por jugadores nativos y el dirigente lo fue el importado Phil Regan y la escuadra estuvo conformada por puros criollos.

Los otros equipos que vieron acción fueron los Indios de Mayagüez, de Puerto Rico; Potros de Tijuana, de México y Leones del Caracas, de Venezuela.

En el primer partido, el 4 de febrero de 1988, José Núñez lanzó seis entradas en blanco para conducir a los Leones a un triunfo 6-3 sobre los Potros. José Tapia, José Rijo y Luis Encarnación completaron la labor por los ganadores.

Al día siguiente, el Escogido sucumbió ante sus similares de Venezuela con marcador de 8-6. Los triunfadores aprovecharon la pobre defensa de los dominicanos que cometieron siete errores, liderados por tres de Junior Noboa y dos de Nelson Liriano.

Hugh Kemp fue el pitcher ganador y César Mejía cargó con el revés.

La tropa roja debutó en el clásico caribeño en el año 1982, cuando la justa tuvo como sede la ciudad de Hermosillo, donde el equipo dominicano tuvo una desafortunada actuación con 2-4. En su primer partido, los dominicanos vencieron a la representación de México de 6-3, con una gran actuación en el box de José Núñez, quien necesitó ayuda de Luis Encarnación, que salvó el juego.

Los Leones fueron vencidos por los Leones de Caracas, con pizarra de 8-6, donde se cayó la defensa y cometieron siete errores, empatando el récord de todos los tiempos. La tropa dirigida por Regan venció a Tijuana con pizarra de 6-2, con una gran actuación de José Tapia y un buen bateo de Rufino Linares. Los Leones se apoyaron en jugadores estelares, que brindaron su calidad, se destacó el jardinero Rufino Linares, quien disparó batazos por todos los lados, además fue el jugador Más Valioso,del torneo.