Leones remontan y vencen a los Toros

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido fabricaron un rally de cinco carreras en el cierre de la octava entrada para vencer anoche por 7-6 a los Toros del Este en el inicio de la Serie Final del torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

La carrera de la victoria fue remolcada por Franchy Cordero, quien dio un elevado de sacrificio por el bosque derecho con las bases llenas.

Los Toros terminaron el octavo inning con una ventaja de cuatro carreras, 6-2, y parecería que se encaminaban a la victoria.

Sin embargo, la reacción de la escuadra roja llegó en el cierre del episodio, con el despertar de sus bateadores, quienes castigaron al lanzador Jean Carlos Mejía, que apenas pudo retirar un jugador de siete que enfrentó. El partido, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, marca el primer enfrentamiento entre ambos equipos en una serie final.

El lanzador ganador fue Aneurys Zabala (1-0), quien se presentó en un acto de una vuelta y dos ponches. La derrota fue para Mejía (0-1) que permitió las cinco carreras del octavo en un tercio. El salvamento correspondió a Stephen Nogosek (1), al tirar el noveno en blanco.

Por el Escogido, Héctor Rodríguez se fue de 4-3, con doble, dos anotadas y una base por bolas; Junior Lake, de 3-2, con dos producidas, dos anotadas, una transferencia y dos bases robadas; Sócrates Brito, de 2-1, con doble, una empujada, una anotada, dos boletos y dos bases robadas y Escobar, de 4-1, con dos impulsadas.

Por los Toros, Eddie Rosario , de 5-1, con jonrón, dos remolcadas y Eloy Jiménez, de 5-3, incluido par de dobles.