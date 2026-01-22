Víctor Estévez: “Seguiremos enfocados en ganar corona”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Toros del Este apostaron por fortalecer su rotación abridora al seleccionar a los lanzadores Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne en el mini-draft de jugadores importados, de cara a la Serie Final de la Liga Dominicana.

El dirigente taurino, Víctor Estévez, valoró positivamente las escogencias, señalando que llegan en un momento en el que el pitcheo marca la diferencia en la liga.

“Estamos muy contentos con esas dos selecciones, porque nos dan profundidad a nuestro staff de pitcheo. Es una etapa donde el pitcheo prevalece y ayuda bastante a ganar partidos”, afirmó.

Estévez destacó que tanto Crismatt como Despaigne son brazos de calidad capaces de trabajar entradas profundas, un aspecto clave para los Toros, que ya cuentan con uno de los cuerpos de relevistas más sólidos del campeonato.

En cuanto a la ofensiva, el piloto indicó que el equipo mantendría el mismo “line-up” que mostró buenos resultados recientemente, encabezado por figuras como Filia, Sergio Alcántara, De la Cruz y Jiménez, con aportes en la parte baja del orden de Rosario, Muñoz, Jeimer Candelario y Bery Martín.

“Fue un “line-up” dinámico que hizo una gran labor. Seguiremos haciendo pequeños ajustes para seguir produciendo carreras”, explicó Estévez al programa radial “ Grandes en los Deportes”.