Superan a las Águilas
Leones siguen firmes en tercera posición
Pese a derrota, las Águilas aseguran empate para conquistar el primer lugar de la serie reglar.
Los Leones del Escogido consiguieron anoche una victoria que lo tienen peleando por la clasificación para el “Todos contra Todos”, cuando vencieron por 8-5 a las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.
Con el triunfo de los Leones y la victoria de las Estrellas ante el Licey, los rojos y verdes están empates en la tercera posición con marca de 21 ganados y 25 perdidos. El partido lo ganó el abridor rojo, Travis Larkins (3-0), quien tiró cinco entradas, apenas permitió una carrera, le dieron tres hits y dio un boleto gratis. Cargó con el revés, Dinelson Lamet.
