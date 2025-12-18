Leones siguen firmes en tercera posición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido consiguieron anoche una victoria que lo tienen peleando por la clasificación para el “Todos contra Todos”, cuando vencieron por 8-5 a las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

Con el triunfo de los Leones y la victoria de las Estrellas ante el Licey, los rojos y verdes están empates en la tercera posición con marca de 21 ganados y 25 perdidos. El partido lo ganó el abridor rojo, Travis Larkins (3-0), quien tiró cinco entradas, apenas permitió una carrera, le dieron tres hits y dio un boleto gratis. Cargó con el revés, Dinelson Lamet.

Pese a derrota, las Águilas aseguran empate para conquistar el primer lugar de la serie reglar.