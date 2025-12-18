INACIF confirma estado de salud imputado Calderón

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Por cuarta ocasión, la defensa técnica de Gonzalo Castillo se vio impedida de exponer ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Altagracia Ramírez, quien, tras la confirmación de la condición de salud del imputado Rafael Calderón por parte del Ministerio Público, aplazó la audiencia para el 29 de diciembre en curso.

El pasado viernes, el tribunal otorgó una autorización judicial al MP a los fines de que pudiera obtener el récord médico de Calderón.

La titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el lunes en la tarde procedió a notificar la autorización correspondiente a la Clínica Abreu, donde se atiende al imputado, y que en respuesta dada ayer miércoles, el centro médico respondió entregándole las copias íntegras del récord médico.

Agregó que el récord, con 329 folios y una certificación “foliada y sellada” por el médico del imputado, fue tramitado inmediatamente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), institución de la que en el día de hoy recibió un comunicado, en el cual confirma que la licencia médica de 30 días otorgada a Calderón por su médico “es compatible con la situación que refleja la licencia” y que, a su criterio, “este debe guardar el reposo que indica su médico tratante y estar en condiciones de presentarse y continuar con su proceso”.

En consecuencia, el MP ni ninguna otra defensa se opuso al aplazamiento de la audiencia, que continuará el próximo día 29 a las 10:00 de la mañana.