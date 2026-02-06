Leones vencían 7-4 a Tomateros en el 8vo episodio en Serie Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ZAPOPAN, JALISCO. A la altura de la octava entrada, al cierre de esta edición del HOY, el equipo de los Leones del Escogido vencían 7 por cuatro a los Tomateros de Cualicán, segundo equipo de México en la 68 ava Serie del Caribe que se celebra en el Estadio Panamericano.

Este viernes, a las cuatro de la tarde (hora dominicana), nueva vez, volverán a enfrentarse los Leones del Escogido y los Tomateros de Culiacán en la primera serie semifinal.

El que gane avanza a la final y quien pierda quedará eliminado.

El partido lo estaba ganando el relevista Phillps Valdez, quien tiró dos entradas, permitió una carrera de los TomaterosMientras que cargaba con el fracaso, M. Barrida, quien fue atacado con cinco carreras por los bates de los Leones. El ataque de los triunfadores lo guio Franchy Cordero, quien bateó de 3-2 con dos anotadas, bateó dos cuadrangulares y dos remolcadas.

El capitán rojo, Jimmy Paredes también bateó dos hits en cuatro turnos, incluyendo un jonrón.A propósito de los dos jonrones consecutivos de Dominicana, al menos una vez ocurrió un back-to-back-to-back. El hecho se registró el 11 de febrero de 1990 en el Orange Bowl de Miami, Estados Unidos, durante la XXXII Serie del Caribe, en un juego entre los Senadores de San Juan (Puerto Rico) y los Leones del Escogido (República Dominicana). Y fue protagonizado por Barry Jones, Carlos Baerga y Héctor Villanueva, los tres frente al pitcher José Núñez.

El primer jugador de un equipo dominicano en dar 2 hr en un juego fue Howard Johnson (Tigres del Licey) vs Lobos de Arecibo (PR) el 4 de febrero de 1983 en Caracas.

Mientras que el primer dominicano en dar 2 hr en 1 juego fue George Bell (Tigres del Licey) vs Cañeros de Los Mochis, en 1984.Por los Leones del Escogido inició el lanzador veterano, Radhames Liz, quien trabajó en cuatro entradas, permitió cinco hits, dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro.

Lo sustituyó Phillips Valdez, quien laboró en el quinto y sexto episodio.Por México verde, abrió M. Barreras, quien laboró en cinco entradas, le pegaron cinco hits, le hicieron cinco carreras, dio cuatro transferencias y ponchó a tres.

En el primer episodio, Gustavo Núñez se embasó por error del segunda base, Marcos Hernández fue boleado, Sócrates Brito bateó doblete por el prado central remolcando a Núñez y a Hernández. Junior Lake falló con rodado por primera avanzó Brito a tercera, Cristian Adames sacó rodado por primera remolcando al Brito.