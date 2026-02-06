Acusación contra Clase abarca dos temporadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El lanzador de los Cleveland Guardians Emmanuel Clase, acusado formalmente por la justicia federal, es señalado de haber realizado lanzamientos sospechosos para beneficiar a apostadores en al menos 48 juegos durante un período de dos años, una cifra muy superior a la revelada inicialmente por los fiscales federales, según un documento judicial presentado el jueves.

En la acusación revelada en noviembre, los fiscales federales mencionaron nueve juegos en los que Clase presuntamente amañó lanzamientos.

Sin embargo, el abogado del compañero de equipo y presunto co-conspirador Luis Ortiz escribió en un escrito que el gobierno acusa a Clase de haber manipulado su rendimiento en decenas de partidos.

Según documentos judiciales presentados ayer jueves, Emmanuel Clase está siendo acusado de realizar lanzamientos sospechosos en al menos 48 juegos a lo largo de dos temporadas, informa David Purdum de ESPN.

Skubal gana arbitraje a Detroit

El dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal ganó su audiencia de arbitraje, según informó el jueves Mark Feinsand de MLB.com, luego de que un panel de tres personas aceptara su propuesta de un salario de US$32 millones para el 2026.

Los Tigres no han confirmado la noticia.