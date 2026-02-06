El Covid-19 redujo la supervivencia de pacientes con cáncer

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- AP

Durante los primeros años de la pandemia de Covid-19, los expertos temían que las interrupciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer costarían vidas. Un nuevo estudio sugiere que tenían razón.

El estudio financiado por el gobierno estadounidense y publicado el jueves por la revista médica JAMA Oncology sería hasta ahora el primero en evaluar los efectos de las interrupciones relacionadas con la pandemia en la supervivencia a corto plazo de los pacientes oncológicos. Los investigadores encontraron que las personas diagnosticadas con cáncer en 2020 y 2021 tuvieron una peor supervivencia a corto plazo que aquellas diagnosticadas entre 2015 y 2019. Esto fue cierto en una variedad de tipos de cáncer. Por supuesto, el coronavirus en sí mismo fue especialmente peligroso para los pacientes ya debilitados por el cáncer, pero los investigadores trabajaron para filtrar las muertes atribuidas principalmente al coronavirus, para poder ver si otros factores jugaron un papel.