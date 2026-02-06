El papa llama a proteger niños

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano.- EFE

El papa León XIV denunció este jueves la falta de progreso en la protección de los niños frente al peligro y lamentó que la situación de los menores no haya mejorado durante el último año, con menores viviendo en la pobreza extrema, sufriendo abusos o siendo desplazados por la fuerza.

Durante una audiencia en el Vaticano con los organizadores de la iniciativa 'From Crisis to Care', el papa calificó de “tragedia” que los menores se vean “tan a menudo privados de cuidados y de acceso a las necesidades básicas de la vida". “Hay que preguntarse si los compromisos globales con el desarrollo sostenible se han dejado de lado cuando vemos en nuestra familia humana global que tantos niños siguen viviendo en la pobreza extrema, sufriendo abusos”, añadió.