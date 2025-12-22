Liberato conduce a Toros sobre Tigres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luis Liberato conectó jonrón y doble remolcador de tres vueltas en el triunfo de los Toros del Este 9-6 sobre los Tigres del Licey, en la continuación de la serie regular del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

Los batazo de los taurinos se produjeron en la hora claves para producir carreras, además de los cuatro errores de la defensa felina.

Para los Toros fue su victoria número 26 de la campaña contra 22 derrotas.

Mientras que los azules colocan su récord en 21-27.

La victoria correspondió para el relevista Greg Minier (1-0) y la derrota para César Valdez (4-1).

Los romanenses aseguraron el partido en las cinco primera entradas al fabricar seis anotaciones.

Los azules marcaron tres vueltas en los primeros episodios y sumaron dos más en el octavo.

Por los Tigres, Gustavo Núñez, Ronny Mauricio y Cristhian Adames ligaron dos hits. Por los Toros, Liberato de 3.3; Bryan De La Cruz y Rudy Martin Jr. ligaron dos inatrapables.