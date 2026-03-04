Enecoop lanza la 6ta edición del Premio Mujer: Celebrando el impacto de las mujeres en el cooperativismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Escuela Nacional de Educación Cooperativista (ENECOOP), anunció el lanzamiento oficial de la sexta edición del “Premio Mujer Enecoop”, una iniciativa que reconoce y visibiliza el liderazgo transformador e inspirador de las mujeres dentro del movimiento cooperativista nacional.

Este reconocimiento que arriba a su 6ta edición desde su fundación en el año 2014 se ha consolidado como una plataforma que impulsa y valora el rol fundamental de la mujer en la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y sostenible, destacando el impacto de su trabajo y de su compromiso cooperativo en el desarrollo económico y social de las comunidades y del país.

Germania Luperón, Directora de la Escuela Nacional de Educación Cooperativista, Enecoop, comunicó que esta sexta edición del galardón contempla diez categorías de reconocimiento: Trabajo Educativo, Promoción de la Igualdad de Género, Mérito al Desempeño Profesional, Mérito a la Trayectoria, Mujer Joven que Inspira y Transforma, Mujer Emprendedora, Ciencia e Innovación, Mérito al Arte, Sostenibilidad e Innovación, Mérito a la Mujer Agropecuaria, además del Gran Galardón otorgado a una cooperativa o institución que haya impulsado programas orientados al desarrollo integral de la mujer.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 8 de abril en la Gran Sala del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de más de 200 cooperativas y un público estimado de más de mil mujeres líderes del sector. El evento contará con una producción especial, a cargo del reconocido coreógrafo, director y productor Chiqui Haddad con presentaciones artísticas de destacadas figuras nacionales.

Durante el desarrollo de premio, el público tendrá la oportunidad de conocer historias de inspiración, esfuerzo y esperanza protagonizadas por mujeres que contribuyen activamente al fortalecimiento del cooperativismo dominicano.

En esta ocasión Eneccop cuenta con el soporte de destacados patrocinadores, aliados y colaboradores reconocidos por su alta sensibilidad social, su compromiso histórico con las causas que promueven el desarrollo humano y en especial, por su apoyo al sector cooperativo. A saber: IDECOOP, Raquel Arbaje Uniendo Voluntades, Agora Mall, Fundación Reservas del País, Periodico Hoy, TruStage, Brugal, CoopReservas, Conacoop, CoopSeguros, Cooproenf, Coopinfa, Coopnama, la Cooperativa de Ahorros y Crédito El Progreso, Cooeprouas, Cooperativa Dos Pinos entre otras cooperativas que están confirmando su participación.

Al anunciar el premio, la directora de Enecoop, Germania Luperón, destacó que este apoyo de los patrocinadores, aliados y colaboradores al montaje de este evento, se traduce en aporte directo al fortalecimiento del liderazgo femenino y, de paso, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de equidad de género y promoción de modelos económicos inclusivos.

Finalmente, la institución llama a la sociedad dominicana, en especial al sector cooperativo, a respaldar esta premiación amplificando su impacto, ya que constituye una expresión tangible del compromiso colectivo con la transformación social y el reconocimiento de mujeres que impulsan el progreso de sus comunidades y del país.