Departamento Aeroportuario y Armada acuerdan colaboración para seguridad en aeropuertos y helipuertos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Departamento Aeroportuario (DA) y la Armada de la República Dominicana (ARD), suscribieron hoy un acuerdo de colaboración que busca fortalecer la protección de las actividades aeroportuarias, así como ofrecer apoyo ante situaciones de riesgos que afecten los servicios de los aeropuertos y helipuertos, entre otras acciones orientadas a la optimización de recursos humanos.

El acuerdo interinstitucional fue rubricado entre el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, y el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, durante encuentro en la sede central de la primera institución, donde, además, se resaltó la importancia de la iniciativa como vía para desarrollar programas en áreas administrativas y estratégicas.

“Este acuerdo interinstitucional se constituye en un elemento fundamental tanto para la conectividad del país, como para la visión conjunta de ambas instituciones, sobre todo al tomar en cuenta las ejecutorias del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha convertido el turismo dominicano en un eje fundamental para la economía y la marca país”, expresó Pichardo.

Departamento Aeroportuario y Armada acuerdan apoyo en situaciones de riesgo

Prometió realizar grandes esfuerzos, a través de este acuerdo, para que la institución que dirige pueda construir varios helipuertos y helipad (plataforma para helicópteros), en diferentes áreas donde la Armada lo requiera, como forma de que se constituyan en piezas fundamentales para la seguridad nacional. “Vean en nosotros un aliado para que la Armada sea más fuerte”, dijo.

Mientras que el vicealmirante Crisóstomo Martínez expresó que como institución naval rectora y encargada de la seguridad y la defensa de la parte marítima del país, están en la plena disposición de respaldar al Departamento Aeroportuario en lo que sea necesario, al tiempo que resaltó el valor que representa la instalación de helipad y helipuertos en algunas dependencias de esa institución.

“Para nosotros es un honor estar aquí en esta institución que se ha convertido en un referente de trabajo en el país. Podemos decir que hemos avanzado, y es importante”, expresó al indicar que los helipuertos y helipad no solo serán útiles para la seguridad y defensa nacional, sino también para dar respuesta a cualquier requerimiento de emergencia que se presente.

Seguridad y defensa

Conforme al convenio, la ARD se compromete a colaborar con la seguridad y defensa de los recintos aeroportuarios y sus vías de acceso, aportando militares en el patrullaje preventivo.

Además, apoyar los planes de seguridad establecidos en los aeropuertos y helipuertos operados por el Departamento Aeroportuario.

Mientras que el DA se comprometió contribuir con la construcción y remozamiento de helipads en las bases y destacamentos de la ARD, en todo el territorio nacional, así como el apoyo técnico de capacitación aeroportuaria y financiero a sus miembros.

En el acto estuvieron presentes por el DA, el director jurídico Jorge Leandro Santana, la directora de Planificación y Desarrollo, María del Carmen Méndez, y el director de Proyectos Aeroportuario, Christiern Broberg.

El vicealmirante estuvo acompañado del capitán del capitán de navío Randy Ezekiel Vegazo Fanith, director del Cuerpo Jurídico; y el capitán de navío Antonio de Jesús Méndez Arias, jefe de la División de Relaciones Públicas.