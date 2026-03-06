Participación
¡Llegó la hora! República Dominicana debuta hoy ante Nicaragua en el Clásico Mundial
El primer choque será contra la selección de Nicaragua, a las ocho de la noche, en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida.
Con mirada puesta en la corona
La tropa de República Dominicana, integrada por una constelación de jugadores superestrellas de las Grandes Ligas, iniciará este viernes su participación en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El primer choque será contra la selección de Nicaragua, a las ocho de la noche, en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida.
Soto, Guerrero y Tatis, están felices
El manager, Albert Pujols, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, confirmó como lanzador abridor al estelar zurdo Cristopher Sánchez. Los dominicanos buscarán conquistar su segunda corona del Clásico.