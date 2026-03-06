Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¡Llegó la hora! República Dominicana debuta hoy ante Nicaragua en el Clásico Mundial

El primer choque será contra la selección de Nicaragua, a las ocho de la noche, en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida.

El loanDepot Park será sede desde hoy de los partidos del equipo RD.

Primitivo Cadete
Primitivo Cadete

Con mirada puesta en la corona

La tropa de República Dominicana, integrada por una constelación de jugadores superestrellas de las Grandes Ligas, iniciará este viernes su participación en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El primer choque será contra la selección de Nicaragua, a las ocho de la noche, en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida.

 El manager, Albert Pujols, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, confirmó como lanzador abridor al estelar zurdo Cristopher Sánchez. Los dominicanos buscarán conquistar su segunda corona del Clásico.

Roster oficial de RD para el Clásico Mundial de Béisbol

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.

Lo último

