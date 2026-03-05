Soto, Guerrero y Tatis, están felices

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los estelares jugadores del equipo dominicano, Juan Soto, Vladimir Guerrero Junior y Fernando Tatis Jr., afirmaron por separado que el combinado está concentrado y con un gran ánimo para poner en alto la bandera tricolor en el Clásico Mundial que se iniciará este viernes en Miami.

“El ego quedó a un lado y la prioridad absoluta es representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026”, dijo Vladimir.

Durante su paso por el Estadio Quisqueya Juan Marichal, las figuras dominicanas valoraron la unión del grupo y la carga emocional que implica vestir por primera vez la camiseta nacional en casa, previo al inicio del torneo.

“Esto lo mueve el corazón de un jugador”, expresó Tatis Jr., quien definió el momento como “un tiempo perfecto de Dios” y subrayó que, más allá del estrellato en Grandes Ligas, el Clásico despierta sentimientos distintos. “Aquí no importa si eres una súper estrella. Esto es patria”.

Soto, por su parte, describió la experiencia como un sueño cumplido y confesó que la reacción del público dominicano lo marcó profundamente. “Es algo que va a durar mucho tiempo en mi mente y en mi corazón. No todo el mundo tiene el privilegio de estar aquí”, señaló el jardinero de los Mets. .