Machado y Ramírez tras tras marcas personales

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Si, varios bateadores veteranos tienen posibilidades en 2026 de unirse al club de los 400 jonrones, que actualmente cuenta con 59 miembros (incluido, más recientemente, Mike Trout).

Ninguno de los mencionados representa una amenaza inmediata, pero la segunda mitad de la temporada podría ver crecer las filas del club en uno o más.

Específicamente, Goldschmidt necesita 28 jonrones para llegar a 400, Machado necesita 31, Judge necesita 32,

Freeman necesita 33 y Harper necesita 37. Dadas las edades y las tendencias de rendimiento, Judge es la apuesta más segura, seguido, quizás, por Machado.

Normalmente no mencionaríamos a un jugador que necesita 60 jonrones para llegar a 400, pero haremos una excepción con Kyle Schwarber, ya que conectó 56 la temporada pasada.

Ramírez tras el 30-30

El dominicano José Ramírez ha superado los 30 jonrones y las 30 bases robadas en cada una de las últimas dos temporadas. Para ser más específicos, ha superado los 30 jonrones y las 40 bases robadas en cada una de las últimas dos temporadas, pero 30-40 no tiene la misma simetría agradable que 30-30. Ya que estamos sumando, también cabe destacar que J-Ram superó los 30 dobles en 2024 y 2025. En cualquier caso, solo un jugador —Barry Bonds de 1995 a 1997— ha logrado tres temporadas consecutivas de 30-30.

José Ramírez

Ohtani tirará hoy en pretemporada

Shohei Ohtani abrirá el partido de pretemporada de hoy miércoles contra los Giants.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que Ohtani debutará como lanzador esta primavera, preparándose así para el inicio de la temporada la próxima semana. La superestrella de 31 años, que juega tanto de bateo como de lanzamiento, participó en el Clásico Mundial de Béisbol como bateador designado de Japón, con un promedio de bateo de .462 y tres jonrones.