Marlins podrían firmar al dominicano Christopher Morel por 1 año

Los Marlins acordaron términos con Christopher Morel para un contrato de un año para que sea una opción de primera base, dijeron fuentes a MLB.com el viernes por la tarde.

El club no confirmó el informe todavía.

Morel, quien fuera un prospecto destacado conocido por su poder al bate, es considerado un lanzador de alto riesgo y alta recompensa. Tiene un promedio de bateo de .222/.299/.415 en su carrera, con un 9.0% de bases por bolas y un 30.4% de ponches, 63 dobles, 10 triples, 74 jonrones, 210 carreras impulsadas y 31 bases robadas en 477 juegos entre 2022 y 2025 con los Cubs y los Rays.

La mejor etapa de Morel en las Grandes Ligas llegó en sus dos primeras temporadas (2022-23), cuando combinó 2.5 bWAR, 42 jonrones y 117 carreras impulsadas en 220 juegos. Chicago posteriormente lo traspasó a Tampa Bay antes de la fecha límite de cambios de 2024, y tuvo un bWAR negativo el resto de esa temporada (-0.8) y en la de 2025 (-0.3) mientras aparecía en 154 juegos con los Rays.

Acumuló una línea ofensiva de tan solo .208/.277/.355 con 14 jonrones y 42 carreras impulsadas, lo que llevó a los Rays a no renovarle su contrato.

Aun así, los 11 jonrones de Morel en 2025 habrían sido la cuarta mayor cantidad en un equipo de los Marlins que tuvo la cuarta menor cantidad de slugging en las Grandes Ligas (154).

Morel, de 26 años, quien ha ocupado las tres posiciones de los jardines (segunda, tercera y campocorto), jugará principalmente en primera base, una posición que nunca ha ocupado en su carrera profesional. El nuevo entrenador de infield, Blake Butler, será el encargado de ayudar a Morel. Los Marlins buscaban mejorar en la posición después de que sus primera base se combinaran para un OPS de .663 en 2025 (la cuarta marca más baja en las Grandes Ligas).