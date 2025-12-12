EE. UU. y Canadá respaldan compromisos internacionales para fortalecer la seguridad en Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Estados Unidos y Canadá celebraron este viernes los avances logrados en la Conferencia sobre la Generación de Fuerzas en Haití de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), realizada el 9 de diciembre, y destacaron el compromiso de 18 países y organizaciones que aportarán personal, recursos y asistencia técnica para fortalecer la seguridad en la nación caribeña.

En una declaración conjunta, ambos gobiernos subrayaron que la participación internacional refleja la determinación colectiva de apoyar al pueblo haitiano frente a la grave crisis de seguridad que afecta la estabilidad del país y de la región.

Según el comunicado, el gobierno de transición de Haití ha dado pasos significativos para restablecer el orden democrático, entre ellos la adopción de un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones por primera vez en casi diez años. La conferencia buscó coordinar esfuerzos para consolidar las condiciones de seguridad necesarias para avanzar hacia ese proceso.

Los compromisos asumidos por los países participantes —que incluyen personal especializado, equipamiento y apoyo técnico— representan, según la declaración, “la amplitud del respaldo internacional” a la misión de la GSF. Este enfoque de reparto de cargas, añadieron, garantiza que la fuerza cuente con las herramientas necesarias para cumplir su mandato.

Estados Unidos y Canadá también agradecieron a las naciones que integraron la misión multinacional de apoyo a la seguridad previa a la GSF y reiteraron su compromiso de trabajar junto a Haití para promover la estabilidad, proteger a la población civil y respaldar las aspiraciones del pueblo haitiano de un futuro más seguro y próspero.