Reales mantienen a Maikel García con extensión de contrato de cinco años

El tercera base Maikel García y los Kansas City Royals están finalizando una extensión de contrato por cinco años, informaron fuentes a ESPN el viernes, lo que asegura al ganador del Guante de Oro con el equipo que lo vio desarrollarse a través de su sistema hasta convertirse en un All-Star.

El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, garantiza a García $57.5 millones e incluye una opción del club para un sexto año, según las fuentes. Cubre cuatro años de arbitraje para García y le compra dos temporadas como agente libre, manteniendo uno de los mejores lados izquierdos del infield, con García y el campocorto All-Star Bobby Witt Jr. ambos firmados hasta al menos 2030.

Aunque García, de 25 años, es capaz de jugar en todas las áreas del diamante (la temporada pasada jugó como campocorto, segunda base, jardín central y jardín derecho), su mejor desempeño lo realiza en tercera base, donde la temporada pasada ganó su primer Guante de Oro y terminó 14.º en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El bate de García, que había tenido resultados por debajo del promedio desde su debut en 2022, brilló en 2025, cuando bateó .286/.351/.449 con 16 jonrones, 74 carreras impulsadas y 23 bases robadas. Este salto obligó a los Royals a comprometerse con García, incorporándolo a Witt como los únicos jugadores del equipo con contrato más allá de la temporada 2028.

Kansas City firmó el jueves al jardinero Lane Thomas con un contrato de un año por $5.25 millones, complementando así una alineación que los Royals esperan que esté a la altura de su cuerpo de lanzadores. Con García, Witt, el primera base Vinnie Pasquantino y el receptor Salvador Pérez como titulares, Kansas City llegó al invierno buscando incorporar varios bateadores.