Medias Rojas adquieren al primera base All-Star Willson Contreras de los Cardenales

Los Medias Rojas de Boston adquirieron el lunes al tres veces All-Star Willson Contreras de los Cardenales de San Luis en un canje por el lanzador derecho Hunter Dobbins y dos lanzadores prospectos.

Contreras, de 33 años, batea para .258 con 172 jonrones y 548 carreras impulsadas en 10 temporadas con los Cachorros y los Cardenales. Pasó la mayor parte de su carrera como receptor antes de pasar a la primera base el año pasado, donde bateó para .257 con 20 jonrones y 80 carreras impulsadas.

Dobbins, de 26 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.13 como novato en Boston el año pasado antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y perderse la segunda mitad de la temporada. Los Cardenales también recibirán a los lanzadores derechos de Clase A Blake Aita y Yhoiker Fajardo.

San Luis también envió dinero a Boston como parte del acuerdo.