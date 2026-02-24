El sistema supera el 60 % de la generación sincronizada, tras falla que provocó apagón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO .El sector eléctrico dominicano informó que continúa avanzando, de manera sostenida, el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras el evento operativo registrado en horas de la mañana, que se inició con el disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa-Villa Duarte y provocó una falla mayor en el sistema.

A través del segundo boletín emitido la noche de este lunes, el sistema supera el 60% de la generación sincronizada, lo que refleja un progreso sostenido en la estabilización de la red y posibilita la incorporación gradual de nuevas áreas al servicio eléctrico.

“El proceso de recuperación se desarrolla de manera ordenada y bajo estrictos criterios técnicos. Nuestra prioridad es garantizar una reposición segura y progresiva, al asegurar la estabilidad del sistema y evitar afectaciones adicionales”, expresó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que diversas zonas del territorio nacional cuentan ya con servicio restablecido de manera parcial o total, mientras otras regiones continúan integrándose progresivamente conforme se ejecutan las maniobras técnicas correspondientes, priorizando en todo momento la seguridad operativa y la confiabilidad del sistema.

Se destaca que desde temprano la zona sur fue energizada; entre otros, cuentan con la mayor parte electrificada San Juan, Barahona, Azua, Baní, San Cristobal, Bonao, La Vega, Santiago, Línea Noroeste, Puerto Plata, San Francisco, así como distintos sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y trabajando de forma continua hasta lograr la normalización total del servicio en todo el país.

El titular de Energía y Minas reconoció la preocupación de la ciudadanía ante la situación y reiteró que las autoridades continuarán ofreciendo actualizaciones oficiales a través de los canales institucionales conforme avance el proceso de recuperación.

El ministro Santos se ha mantenido en sesión permanente desde primeras horas de la mañana con los demás líderes del sector, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez; de superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edwards Veras; el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini y el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero.