Embajador de la India asistirá a la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”

El embajador de la República de la India, Kishan Dan Dewal, confirmó su asistencia a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, en la provincia de Samaná.

La participación del diplomático indio fortalece el perfil internacional del evento, que en esta ocasión está dedicado a la República Popular China, consolidándose como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de la región Nordeste, promoviendo el talento local y estrechando los lazos de cooperación internacional.

Más de 40 emprendedores y artesanos locales formarán parte de esta edición, exhibiendo productos, servicios y expresiones culturales que resaltan la identidad y riqueza de Samaná.

Durante los tres días de feria, los visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa que incluye ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, rondas de negocios, asesorías personalizadas, experiencias de aventura y naturaleza, actividades artísticas y culturales, degustaciones de puros, vinos y productos de la región, así como el atractivo gastronómico principal: el asopao de mariscos con coco más grande del mundo.

Asimismo, TyA 2026 ofrecerá oportunidades reales de negocio, visibilidad y posicionamiento de marca, además de espacios de networking estratégico con actores clave de los sectores turístico, comercial y cultural.

El CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas que utilizarán esta plataforma para promover la inversión, los negocios y la proyección internacional del turismo dominicano, reafirmando a Samaná como un destino de clase mundial.

Faña destacó que el evento incluirá presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de productos y servicios, degustaciones gastronómicas y múltiples sorpresas orientadas a resaltar la identidad y la riqueza cultural de la provincia.

“Turismo y Atracciones Samaná 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional, con un enfoque especial en Samaná, una de las provincias de mayor encanto natural y cultural del Caribe”, expresó.

El evento también servirá como puente de cooperación con la República Popular China, país invitado de honor, y contará con la presencia del embajador Chen Luning y una delegación de empresarios, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración en el sector turístico.

Finalmente, Kelvin Faña extendió una invitación a empresarios, profesionales del turismo, autoridades, emprendedores, comunidades locales y visitantes en general a formar parte de esta experiencia.

“Turismo y Atracciones 2026: Por amor al desarrollo turístico de Samaná promete ser una jornada memorable de innovación, cultura, negocios y tradición”, afirmó.

Se espera que la feria reciba más de 15,000 visitantes, quienes podrán descubrir las múltiples oportunidades que ofrece Samaná como destino turístico y de inversión.