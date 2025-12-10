Orioles acuerdan contrato de 155 millones de dólares y 5 años con el toletero Pete Alonso

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Los Orioles ganaron la División Este de la Liga Americana en 2023 y fueron un comodín el año pasado, pero un equipo lleno de talento joven retrocedió significativamente en 2025., dijo el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Es un movimiento importante para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar en el último lugar.

Alonso bateó .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año con los Mets de Nueva York, registrando un OPS de .871, su mejor registro desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

Alonso, quien cumplió 31 años el domingo, conectó 264 jonrones en siete temporadas con los Mets. Ha sido convocado al Juego de las Estrellas en cinco ocasiones, incluyendo cada uno de los últimos cuatro años.

Apodado el Oso Polar, Alonso se convirtió en un favorito de la afición del Citi Field como jugador de los Mets. Fue Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó .260 con 53 jonrones, la mayor cantidad en las Grandes Ligas (un récord para un novato), y 120 carreras impulsadas. En 2022, registró un récord personal de 131 carreras impulsadas.

Alonso bateó .217, el promedio más bajo de su carrera, en 2023, mientras conectaba 46 jonrones e impulsaba 118 carreras, y bateó .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres lento el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares para quedarse con los Mets, pero optó por no participar en el último año del acuerdo.